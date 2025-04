Non è un caso che Nicolò abbia toccato il suo massimo davanti al Bayern. Che gli assalti dei club stranieri risultino vani come quelli arabi, leggi Al Hilal, disposto tuttora a fare follie per convincerlo a prendere un volo di solo andata per Riad. E per follie s’intende uno stipendio a stagione da 35 milioni di euro. Anche no. Anche no, come la risposta che Nicolò diede a Guardiola quanto tentò di portarlo al Manchester City. E come quella che è pronto nuovamente a dare la prossima estate, perché su di lui la Premier continua a spingere (Liverpool su tutti). Questo uomo venuto al mondo nel 1997 ha pianificato tutto, nella sua vita. Persino la sua crescita. Si vedeva all’Inter e all’Inter è arrivato. E poi la Nazionale. E poi lo scudetto, l’Europeo, la seconda stella, coppe in serie, la fascia di capitano indossata spesso e volentieri. Adesso è nel pieno della sua esplosione calcistica.