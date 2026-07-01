Il quotidiano riavvolge il nastro e racconta i retroscena dell'inchiesta che vede coinvolto il difensore dei nerazzurri

Alessandro De Felice Redattore 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 11:16)

Alessandro Bastoni è accu­sato di pro­sti­tu­zione mino­rile assieme a Salo­mone, Debo­rah Ron­chi, la tito­lare della Ma.de. e al suo com­pa­gno, Ema­nuele But­tini.

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Il difensore dell’Inter e della Nazionale è finito nel mirino della Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta dell’ aggiunto di Milano Bruna Alber­tini e del pm Rosa­ria Sta­gnaro che ad aprile ha por­tato agli arre­sti domi­ci­liari Ron­chi, But­tini, Salo­mone e Amil­ton Luan Fraga Luz accu­sati di asso­cia­zione per delin­quere fina­liz­zata al favo­reg­gia­mento e allo sfrut­ta­mento della pro­sti­tu­zione, ora anche mino­rile.

L’inchiesta si basa su chat emerse e risalenti a sei anni fa, in cui compare anche Bastoni, come spiega il Corriere della Sera:

“«Dormo qui e domani mat­tina mi riac­com­pa­gnano a casa», mes­sag­gia alle 4 e 16 del 10 luglio di sei anni fa M. al pr Ales­sio Salo­mone. Per la Pro­cura di Milano è un indi­zio con­creto che la ragazza, che in quel momento aveva solo 17 anni, stava tra­scor­rendo con il difen­sore dell’inter Ales­san­dro Bastoni la notte di sesso a paga­mento che aveva orga­niz­zato il pr nell’ambito del ser­vi­zio «tutto com­preso» che l’agen­zia di eventi Ma.de. era in grado di offrire ai ric­chi e famosi cal­cia­tori di serie A”.

Bastoni è stato convocato venerdì per l’interrogatorio: “«Posso esclu­dere che il mio assi­stito abbia mai avuto rap­porti a paga­mento, tanto meno con mino­renni», dichiara lil difen­sore del gio­ca­tore, l’avvo­cato Sal­va­tore Scuto”.

Il quotidiano fornisce ulteriori dettagli:

“Le accuse si basano anche su epi­sodi degli anni pas­sati che emer­gono dalle chat tra gli inda­gati. Come quella a cavallo tra il 9 e il 10 luglio 2020 in cui Salo­mone al gio­ca­tore dell’iter «dice chia­ra­mente che la ragazza è dispo­ni­bile» a fare sesso con lui, «pur­ché il giorno suc­ces­sivo si pre­muri a farla riac­com­pa­gnare a casa». L’accusa afferma che Bastoni si sarebbe messo d’accordo con Salo­mone per orga­niz­zare «un incon­tro di natura ses­suale con la ragazza mino­renne» in un appar­ta­mento messo a dispo­si­zione da Debo­rah Roc­chi «con­cor­dando» il prezzo all inclu­sive”.

I fatti risalgono a dopo la sfida della 31esima giornata di Serie A tra Verona e Inter, terminata 2-2:

“Al cal­cia­tore che sta tor­nado in Por­sche a Milano Salo­mone chia­ri­sce senza mezzi ter­mini: «La mino­renne credo che ti vuole c… (fare sesso, ndr.). Mi chiede cosa pensa di me Ales­san­dro?», segue apprez­za­mento entu­sia­sti­ca­mente vol­gare sulle doti este­ti­che della gio­vane. «Oggi era carica? O non fa la t.…», domanda l’altro. «Secondo me si vuole diver­tire, però oggi sta soft». Si met­tono d’accordo sulla serata del giorno suc­ces­sivo, che deve avere «un’ impo­sta­zione più intima, di poche per­sone e a base di sushi», anno­tano gli inqui­renti, da con­su­mare nell’appar­ta­mento della Ma.de. Ci saranno anche due amici del cal­cia­tore e altre due donne. Pagherà tutto Bastoni, che però appare molto attento a non spen­dere troppo. Infatti, quando Salo­mone lo avverte che dovrà pagare 100 euro per il taxi della ragazza, non sem­bra con­tento, e poi pensa che per il sushi non ci vor­ranno più di 100 euro in tutto. Salo­mone è ester­re­fatto: «Amico, ma potrà costare un sushi 100 euro? Poi siamo in 8 (…) se vuoi te lo fac­cio ordi­nare a te così decidi te, secondo me verrà sui 2/300 euro minimo». Bastoni: «Ma le tipe non man­giano una sega…». Salo­mone lo prende in giro: «Cono­sco gente che gua­da­gna 1.500 euro al mese ed è più bril­lante di te». Quando tutti sono andati via, Salo­mone mes­sag­gia Bastoni in piena notte, sono le 3.47: «Mi rac­co­mando (nome della mino­renne, ndr.) amico. Mi rac­co­mando». Subito dopo, pro­tet­tivo, fa lo stesso con la ragazza: «Qual­siasi pro­blema scri­vimi. Tutto ok?». La rispo­sta, dopo quasi mez­zora: «Sisi tutto okei. Sono a casa di (Bastoni, ndr.) dormo qui»”.

Già ascoltata anche la ragazza, che come conferma il CorSera, avrebbe dichia­rato di non aver rice­vuto nulla da Bastoni.