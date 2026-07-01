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Repubblica – Bastoni, spuntano altri messaggi: il pr lo prende in giro per…
Anche La Repubblica in edicola questa mattina riporta il contenuto di alcune conversazioni che riguarderebbero Alessandro Bastoni nell'ambito della vicenda sul presunto rapporto sessuale a pagamento con una ragazza minorenne consumatosi nel 2020. Si legge sul quotidiano:
"Il 10 luglio un altro scambio di messaggi. L'organizzazione di una cena a base di sushi a Cinisello Balsamo, alla quale partecipano poche persone: Bastoni, due suoi amici, tre donne fra cui la ragazza, la titolare dell'agenzia Ronchi e Salamone. Il costo della cena è a carico del giocatore.
Nel «pacchetto» anche il servizio taxi per la minore «con la quale il calciatore palesa chiaramente di voler avere rapporti sessuali già a partire dal post cena presso l'abitazione di Cinisello Balsamo», si legge negli atti. «Ma là ci sono posti per imboscarsi?», chiede Bastoni all'amico tuttofare. Che risponde: «Qualcosa ci inventiamo, al massimo la porti a casa». Lo prende pure in giro perché il giocatore si lamenta dei costi: «Conosco gente che guadagna 1.500 euro al mese ed è più brillante di te...».
Quella notte, dopo la cena, Salamone si raccomanda con Bastoni: «Mi raccomando amico. Mi raccomando». E pure con la ragazza: «Qualsiasi problema scrivimi». Lei risponde: «Tutto ok. Sono a casa di Bastoni, dormo qui e domani mattina mi riaccompagnano a casa»".
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