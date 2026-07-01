Le chat tra il difensore nerazzurro e gli altri protagonisti della vicenda riportate nell'edizione odierna del quotidiano

"Il 10 luglio un altro scambio di messaggi. L'organizzazione di una cena a base di sushi a Cinisello Balsamo, alla quale partecipano poche persone: Bastoni, due suoi amici, tre donne fra cui la ragazza, la titolare dell'agenzia Ronchi e Salamone. Il costo della cena è a carico del giocatore.

Nel «pacchetto» anche il servizio taxi per la minore «con la quale il calciatore palesa chiaramente di voler avere rapporti sessuali già a partire dal post cena presso l'abitazione di Cinisello Balsamo», si legge negli atti. «Ma là ci sono posti per imboscarsi?», chiede Bastoni all'amico tuttofare. Che risponde: «Qualcosa ci inventiamo, al massimo la porti a casa». Lo prende pure in giro perché il giocatore si lamenta dei costi: «Conosco gente che guadagna 1.500 euro al mese ed è più brillante di te...».