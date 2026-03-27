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GdS – Bastoni, manca intraprendenza. Barella il più vivace, Dimarco si adegua. Argento vivo Pio

GdS – Bastoni, manca intraprendenza. Barella il più vivace, Dimarco si adegua. Argento vivo Pio - immagine 1
Gattuso schiera tra giocatori dell'Inter dal 1' e poi inserisce l'attaccante. Queste le pagelle de La Gazzetta sui nerazzurri in campo ieri
Andrea Della Sala Redattore 

Gattuso schiera tra giocatori dell'Inter dal 1' e poi inserisce l'attaccante. Queste le pagelle de La Gazzetta sui nerazzurri in campo ieri contro l'Irlanda del Nord:

Bastoni 6 - Gli irlandesi, spuntati, non possono fargli girare la testa e, la testa, non gira: gli manca l’intraprendenza tipica di chi sa come guadagnarsi campo, peccato. Il giallo consiglia prudenza: esce.

Barella 6,5 - Vivace, forse il più vivace della compagnia in avvio: cerca Politano e lo cerca con una certa insistenza. Vive i 90’ da “senatore”: parla e dirige, parla e chiede di usare l’arte della pazienza.

GdS – Bastoni, manca intraprendenza. Barella il più vivace, Dimarco si adegua. Argento vivo Pio- immagine 2
Getty Images

Dimarco 6,5 - Se il pallone gli cade addosso, tira: i primi squilli azzurri portano la sua firma, e non è poco perché è come se suonasse la campanella. Non serve strafare, si adegua al ritmo gara.

Esposito 6,5 - L’argento vivo addosso non è un luogo comune: Pio ce l’ha e si vede perché anche chi gli gira attorno ne subisce la positiva influenza. Ora si candida per l’ultimo atto in agenda martedì sera.

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