Gattuso schiera tra giocatori dell'Inter dal 1' e poi inserisce l'attaccante. Queste le pagelle de La Gazzetta sui nerazzurri in campo ieri

Andrea Della Sala Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 12:46)

Gattuso schiera tra giocatori dell'Inter dal 1' e poi inserisce l'attaccante. Queste le pagelle de La Gazzetta sui nerazzurri in campo ieri contro l'Irlanda del Nord:

Bastoni 6 - Gli irlandesi, spuntati, non possono fargli girare la testa e, la testa, non gira: gli manca l’intraprendenza tipica di chi sa come guadagnarsi campo, peccato. Il giallo consiglia prudenza: esce.

Barella 6,5 - Vivace, forse il più vivace della compagnia in avvio: cerca Politano e lo cerca con una certa insistenza. Vive i 90’ da “senatore”: parla e dirige, parla e chiede di usare l’arte della pazienza.

Dimarco 6,5 - Se il pallone gli cade addosso, tira: i primi squilli azzurri portano la sua firma, e non è poco perché è come se suonasse la campanella. Non serve strafare, si adegua al ritmo gara.

Esposito 6,5 - L’argento vivo addosso non è un luogo comune: Pio ce l’ha e si vede perché anche chi gli gira attorno ne subisce la positiva influenza. Ora si candida per l’ultimo atto in agenda martedì sera.