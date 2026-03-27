L'attaccante argentino sta sfruttando la sosta per le Nazionali per continuare a lavorare ad Appiano Gentile

Fabio Alampi Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 08:46)

Proseguono i lavori ad Appiano Gentile: i giocatori dell'Inter non convocati in Nazionale si sono allenati insieme all'U23, con alcuni nerazzurri che stanno sfruttando questa sosta per seguire un programma personalizzato. Tra questi c'è Lautaro Martinez, che punta a tornare in campo dopo un mese e mezzo ai box.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Secondo giorno di lavoro alla Pinetina. Ai pochi nerazzurri rimasti a Milano si è aggregato il gruppo degli U23, così da effettuare una seduta più regolare. Ha continuato a lavorare a parte l'infortunato Mkhitaryan. Al pari di Lautaro, che è da considerare guarito ma che segue il suo programma: continuerà ad allenarsi per conto proprio fino alla prossima settimana, quando cominceranno a rientrare i nazionali.

L'idea è quella di seguire un doppio binario di lavoro: atletico e sulla forza, quindi sia campo sia palestra. In questo modo il Toro potrà spingere subito e rifinire la condizione in vista della Roma, gara per la quale punta ad avere subito un posto da titolare a distanza di un mese e mezzo dal guaio muscolare accusato lo scorso 18 febbraio a Bodø".