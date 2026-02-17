Giornata nuovamente movimentata quella di ieri dell'Inter. Prima dell'Assemblea di Lega, il presidente Marotta ha tenuto una conferenza stampa in cui è ovviamente tornato su Inter-Juve e sulla questione Bastoni. Ieri il giocatore ha parlato con Chivu prima dell'allenamento e oggi parlerà in conferenza stampa.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Bastoni e Marotta in contatto nella bufera. Post conferenza il presidente di fianco a Chiellini
news
Bastoni e Marotta in contatto nella bufera. Post conferenza il presidente di fianco a Chiellini
Prima dell'Assemblea di Lega, il presidente Marotta ha tenuto una conferenza stampa in cui è ovviamente tornato su Inter-Juve e sulla questione Bastoni
Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Presidente e giocatore si erano sentiti già due giorni fa, nel pieno della bufera. Marotta cerca di stemperare il clima, riportarlo alla serenità. Una volta salito al quarto piano, Marotta si accomoda di fianco a Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus: poco importa che le sedute riservate a Inter e Juve siano da sempre una al fianco dell’altra".
© RIPRODUZIONE RISERVATA