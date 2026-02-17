Prima dell'Assemblea di Lega, il presidente Marotta ha tenuto una conferenza stampa in cui è ovviamente tornato su Inter-Juve e sulla questione Bastoni

Andrea Della Sala Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 08:32)

Giornata nuovamente movimentata quella di ieri dell'Inter. Prima dell'Assemblea di Lega, il presidente Marotta ha tenuto una conferenza stampa in cui è ovviamente tornato su Inter-Juve e sulla questione Bastoni. Ieri il giocatore ha parlato con Chivu prima dell'allenamento e oggi parlerà in conferenza stampa.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Presidente e giocatore si erano sentiti già due giorni fa, nel pieno della bufera. Marotta cerca di stemperare il clima, riportarlo alla serenità. Una volta salito al quarto piano, Marotta si accomoda di fianco a Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus: poco importa che le sedute riservate a Inter e Juve siano da sempre una al fianco dell’altra".