Marco Macca Redattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 21:02)

Se si dice che la rosa dell'Inter quest'anno è più forte e completa rispetto a quella della passata stagione è anche merito di giocatori come Pio Esposito e Zielinski, che hanno dato fin qui un determinante contributo, e non solo in termini di gol e assist. Scrive il Corriere dello Sport:

"Ciò che più risalta, al di là delle pressioni in avanti, del gioco verticale e del baricentro spostato in avanti, è la bravura con cui è riuscito a inserire altri tasselli che hanno impreziosito il mosaico nerazzurro. Alcuni di questi erano già a portata di mano. Semplicemente non riuscivano a trovare la giusta collocazione, né a brillare in un contesto che sembrava già funzionare senza di loro. Piotr Zielinski ne è l’esempio lampante, per le difficoltà riscontrate nell’inserimento negli ingranaggi inzaghiani. Chivu ha però creduto fin da subito che potesse essere una delle armi in più della nuova versione dell’Inter, da interno sinistro come da play".

"Il tabellino di Inter-Juventus ha posto in risalto anche un altro jolly nelle mani di Chivu. Pio Esposito ha coronato il sogno del primo gol in un big match, appena dieci minuti dopo il suo ingresso in campo. Dopo 238 giorni dal suo esordio con l'Inter, ha già collezionato 5 gol in tutte le competizioni. E tra l'altro è il secondo italiano più giovane ad aver segnato alla Juventus negli ultimi 60 anni dopo Mario Balotelli. L’aspetto più rassicurante dello scugnizzo nerazzurro, guardando al suo percorso di crescita, è che le gambe non gli tremano mai. Con lui e Zielinski, Chivu si è assicurato un bottino di 12 gol in stagione (9 in Serie A) e 7 assist".

(Fonte: Corriere dello Sport)