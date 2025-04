Partendo dalle (teoriche) buone notizie per gli interisti, la fase difensiva continua a far acqua: dal fianco destro, quello dove sprintava Carlos Augusto martedì, si entra facilmente; più che al gol, come esempio, si deve guardare alla colossale chance lasciata a Gross al 90’. Sarebbe stato il 2-3, se il borussiano non avesse alzato troppo il pallonetto. I centrali poi continuano a perdere i duelli fondamentali, come già visto con l’Inter: stavolta Kim si addormenta un cross alto e lento di Ryerson senza accorgersi di Beier alle sue spalle, che gli salta in testa e infila l’1-0, al primo tiro in porta dei gialloneri. E dopo la reazione furiosa che porta al sorpasso, i rossi non sigillano l’area ma consentono (Dier) un numero da circo a Guirassy, che rovescia in porta e sul miracolo di Urbig insacca Anton, al primo gol in giallonero. Nelle ultime cinque gare, tutto compreso, il Bayern ha sempre subito gol; è andato in svantaggio nelle ultime tre e ha vinto soltanto due volte su cinque. Continua a non dare l’idea di saper blindare la sua porta.