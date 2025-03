"Di fatto Kompany, nel momento cruciale della stagione e con un +6 sul Bayer Leverkusen a 8 giornate dalla fine della Bundesliga, si ritrova in totale emergenza, soprattutto in difesa dove anche l’ex Napoli Kim non è al top. Sabato il Bayern riceve il St. Pauli, pronti i rincalzi collaudati: il mancino portoghese Raphael Guerreiro per Davies, l‘inglese Eric Dier per Upamecano, il giapponese Hiroki Ito per salvaguardare il completo recupero proprio di Kim. Nelle ultime due partite, Neuer è stato rimpiazzato tra i pali dall’esordiente Jonas Urbig, responsabile del pareggio in casa dell’Union Berlino", chiosa il CorSport.