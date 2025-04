"In classifica ci sono ben 27 punti di differenza e il match più atteso della Bundesliga ha inevitabilmente perso il fascino dei tempi in cui il Dortmund era il rivale numero uno del Bayern. Entrambe le squadre sono reduci da un turno di Champions alquanto deludente: il Bayern contro l’Inter ha perso una partita in casa dopo quattro anni, mentre il Dortmund è tornato da Barcellona con le ossa rotte (4-0). I gialloneri hanno praticamente detto addio alla semifinale di Champions e, questa sera, servono urgentemente dei punti per provare a rimettere a posto una classifica deficitaria. Il quarto posto del Lipsia è a -7 e quindi il Dortmund deve provare a vincere, per sperare di giocare nell’Europa che conta nella prossima stagione. Ma anche il Bayern non può accontentarsi di un pareggio, perché il Leverkusen, ospita l’Union Berlino (una squadra da parte destra della classifica) e perché gli uomini di Kompany dovranno affrontare Mainz, Lipsia e Borussia Mönchengladbach fra la 31a e la 33a giornata della Bundesliga. Non sono certo partite scontate", scrive La Gazzetta dello Sport.