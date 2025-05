"Restare sul carro di Simone Inzaghi può sembrare, oggi, un gesto di truce masochismo, di subdola pietas. Guadagna 5,5 milioni netti a stagione e ha il contratto in scadenza nel 2026. La coda del calendario gli serve il calice della finale di Champions, in programma sabato, a Monaco, contro il Paris Saint-Qatar di Gigio Donnarumma e Khvicha Kvaratskhelia (sic). Brinderà o vi annegherà? Gli sfottò dei social ne crivellano la «generosità» capace di aver regalato l’ennesimo scudetto al Napoli, nel solco del grande Diego Armando. E di aver consegnato a uno dei Milan più scassati del Millennio la Supercoppa e l’epilogo di Coppa Italia. Da Inzagone a Inzaghino. Con l’Arabia in agguato (vero? falso?). Occhio a non esagerare. Nella mia griglia estiva ‘o Napule veniva subito dietro l’Inter, davanti a Milan, Juventus e Atalanta (la sola, in concreto, ad aver insidiato i duellanti). Se il primo anno togliete ad Antonio Conte la tassa europea, ricaverete un branco di lupi famelici, non già un bucolico gregge di pecore matte. Così è stato. Inoltre, fra il Maschio salentino e il signor Spiaze balla, in pratica, un girone di differenza. Non proprio un indizio marginale. Anche se la rosa interista era extra-large, mentre quella di Conte competitiva, sì, ma più ridotta: specialmente dopo la fuga invernale dello slalomista georgiano"