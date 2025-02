Benitez: “Atalanta, Juve e Milan si possono qualificare tutte e tre. Leao…”

«Bisogna archiviarli in fretta, anzi a questo punto è necessario già non pensarci più, per non cadere in quella sottile forma di vittimismo che rischia di peggiorare la situazione. Capisco la delusione dell’Atalanta, una gara diventata difficilissima all’inizio, che comunque era in controllo con l’1-1, perché oramai mancavano solo pochi secondi alla fine, decisa da un calcio di rigore che si fa fatica a comprendere».

«Leggendo l’elenco degli assenti, si nota che Gasperini deve fronteggiare una situazione di assoluta emergenza in qualsiasi zona del campo e quindi questo rappresenta un pregiudizio. A Bruges, per un po’, una mezz’ora circa, la squadra è andata in difficoltà e può accadere in una stagione in cui puoi non fare in tempo a recuperare, perché sei sempre impegnato. Ma in casa l’Atalanta non ha mai deluso, persino quando ha perso con il Real Madrid. In genere non lo fa neanche in trasferta, come raccontano le statistiche, però stavolta è stata sfortunata, ma tanto. Ha i giocatori e anche il carattere e il gioco per prendersi la qualificazione e però se riuscisse a recuperare qualcuno degli assenti sarebbe meglio, perché permetterebbe all’allenatore di avere maggiori soluzioni: con Lookman disponibile l’ottimismo crescerebbe. Ma in Gasperini bisogna avere fiducia».