Di ieri le notizie sulle condanne nel processo scaturito dall'inchiesta Doppia Curva che ha azzerato con 19 arresti le Curve di Inter e Milan. Dieci anni (la richiesta era di nove) a Beretta e Lucci, rispettivamente, prima dell'arresto, capo ultrà della Curva nerazzurra e capo ultrà della Curva rossonera. Entrambi sono stati condannati a 10 anni così come Daniele Cataldo, ritenuto l'esecutore materiale, con Lucci mandante, del tentato omicidio ai danni di Enzo Anghinelli (che è sfuggito a due attentati, uno nel 1998, uno - quello di cui sono accusati gli ultrà del Milan - del 2019 per una battaglia del potere in Curva Sud).

Beretta è stato condannato per aver ucciso Antonio Bellocco, l'uomo che aveva tentato la scalata ai vertici della Curva Nord e per la sua famiglia sarà risarcita, riporta il quotidiano Libero, con 520 mila euro. L'ex capo ultrà nerazzurro è stato condannato anche per essere stato il mandante dell'omicidio Boiocchi. È stato lui stesso a rivelare di aver pagato per l'organizzazione dell'attentato mortale all'ex amico perché dopo aver ucciso Bellocco è diventato collaboratore di giustizia.