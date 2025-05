Omicidio Bellocco, il pm chiede nove anni per Beretta. E per Ferdico…

Paolo Storari ha chiesto di condannare l'ex capo ultras dell'Inter per aver ucciso il 4 settembre 2024 l'uomo. Arrivata la richiesta di condanna anche per l'uomo dei social della Curva Nord

Il pubblico ministero Paolo Storari ha chiesto di condannare a 9 anni di reclusione Andrea Beretta, ex capo ultras dell'Inter, arrestato e in carcere per l'omicidio di Antonio Bellocco del 4 settembre 2024, nel processo con rito abbreviato alle curve di San Siro.