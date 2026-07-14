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Biasin: “Ci si incazza con l’Inter, ma poi deve vincere… A chi critica il mercato rispondo…”

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L'ambiente Inter è in fermento per un mercato che, fin qui, ha regalato ben poche soddisfazioni ai tifosi nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'ambiente Inter è in fermento per un mercato che, fin qui, ha regalato ben poche soddisfazioni ai tifosi nerazzurri. Sulle pagine di Libero, Fabrizio Biasin ha scritto:

Inter Marotta
Getty Images

"La conferenza di presentazione della stagione di un qualsiasi club di Serie A è quasi sempre foriera di incazzature: ci si arrabbia perché <i rinforzi promessi non sono ancora arrivati!», ci si arrabbia perché «і giornalisti non fanno le domande giuste!», ci si arrabbia perché «è tutto gestito malissimo!» е «quest'anno sarà un disastro!»".

Marotta Inter
Getty Images

"Va quasi sempre così e, nel caso dell'Inter, si può serenamente levare il "quasi". Poi inizia la stagione e la critica non ha dubbi: «L'Inter deve vincere, è la più forte». E tu ti interroghi: è la più forte o quella che non sa fare una mazza? Mistero. Dice il critico col dito puntato: «L'Inter va avanti solo perché ha i Lautaro, i Barella, i Calhanoglu ecc ecc che tirano la carretta da anni». Può darsi. Ma sapete perché son tutti lì? Perché non li vende".

(Fonte: Libero)

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