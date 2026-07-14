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Biasin: “Ambiente Inter elettrico, vuole che Oaktree sia più generosa. La cosa da dire…”

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Non è iniziata nel migliore dei modi questa sessione di mercato estiva dell'Inter campione d'Italia. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin su Libero
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Non è iniziata nel migliore dei modi questa sessione di mercato estiva dell'Inter campione d'Italia. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin su Libero:

Inter Chivu Marotta
Getty Images

"Detto che potremmo dilungarci in una straordinaria discussione da Bar Sport, andiamo al succo: questa sessione di mercato dell'Inter è certamente iniziata con affanno e non tanto perché i nerazzurri devono portare ad Appiano due difensori e - in caso di probabile uscita di Frattesi un centrocampista, su quelli hanno le idee più che chiare, semmai per quello che è acсаduto dopo l'uscita di un titolarone, ovvero Denzel Dumfries".

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"Le certezze su Palestra si sono trasformate in una clamorosa fregatura, l'alternativa prediletta Khalaili è tornata alla casa base per sfortunatissime questioni di salute e il doppio non-colpo ha stroncato l'umore della piazza che pregustava "il nome" da sbattere in faccia ai tifosi altrui e si è ritrovata con un nulla di fatto. Morale: l'ambiente è elettrico, pretende rapidi interventi e una proprietà decisamente più generosa".

(Fonte: Libero)

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