"Detto che potremmo dilungarci in una straordinaria discussione da Bar Sport, andiamo al succo: questa sessione di mercato dell'Inter è certamente iniziata con affanno e non tanto perché i nerazzurri devono portare ad Appiano due difensori e - in caso di probabile uscita di Frattesi un centrocampista, su quelli hanno le idee più che chiare, semmai per quello che è acсаduto dopo l'uscita di un titolarone, ovvero Denzel Dumfries".

"Le certezze su Palestra si sono trasformate in una clamorosa fregatura, l'alternativa prediletta Khalaili è tornata alla casa base per sfortunatissime questioni di salute e il doppio non-colpo ha stroncato l'umore della piazza che pregustava "il nome" da sbattere in faccia ai tifosi altrui e si è ritrovata con un nulla di fatto. Morale: l'ambiente è elettrico, pretende rapidi interventi e una proprietà decisamente più generosa".