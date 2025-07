Biasin: “Rilancio per Lookman? L’Inter ha fatto il massimo e ora si aspetta questa mossa”

"Siam qui a discutere dell’affare non-ancora-affare tra Inter e Atalanta per il signor Ademola Lookman , 28 anni, professione attaccante. Ne parliamo da diversi giorni e con un certo trasporto per almeno un paio di motivi: 1) Trattasi di giocatore importante, uno di quelli che «può spostare gli equilibri» (cit.). 2) Su altri fronti non c’è una mazza da raccontare, se non un sacco di balle assortite e ricicciate". Apre così l'articolo di Fabrizio Biasin su Libero in merito all'affare Lookman.

3) L’Inter con la sua seconda offerta pensa di aver fatto un passo enorme, potenzialmente superiore di 5 milioni rispetto al piano originale. Per questo motivo si aspetta che 4) siano i soliti agenti a trovare in fretta un modo per non far saltare il tavolo. Come? Sembra che il giocatore sia disposto a rinunciare a qualche quattrino, ma non basterà. Il resto passa da un non semplice lavoro delle diplomazie che deve portare risultati prima che sia troppo tardi. E se per l’Atalanta le tempistiche non sono un problema, l’Inter ha già stabilito che la faccenda - in un caso o nell’altro - non può andare oltre la fine di questa settimana, viceversa il ds Ausilio virerà su giocatori dalle caratteristiche simili che però non avranno mai le fattezze di Ademola, unico e solo Piano A (e comunque non Nico Gonzalez, alternativa spuntata negli ultimi giorni ma mai presa in considerazione)", spiega Biasin.