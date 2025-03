Il bond dell'Inter, ma non solo: La Gazzetta dello Sport oggi analizza i bilanci delle 20 squadre di Serie A. Tredici società su venti sono in perdita, è questa la fotografia che emerge dalla lettura dei bilanci dell’ultima stagione di Serie A. "L’inchiesta della Gazzetta, giunta alla sedicesima edizione, dopo aver offerto uno sguardo d’insieme nella prima puntata pubblicata giovedì (350 milioni di deficit aggregato, ricavi stagnanti e stipendi in aumento), oggi entra nel dettaglio delle squadre che hanno partecipato allo scorso campionato. Abbiamo esaminato i bilanci al 30 giugno 2024, oppure al 31 dicembre 2023 nel caso di quei club che seguono l’anno solare.