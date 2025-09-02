"Bisseck è ancora distratto in marcatura, dopo gli harakiri della scorsa stagione, ma è in ritardo anche nel seguire le nuove richieste nella gestione rapida della palla: tutto parte da lì, dal modo in cui i “braccetti” iniziano a rovesciare il fronte. Dopo tre mesi esatti senza gare ufficiali e un’estate piuttosto complessa, Calha si è rimesso al solito posto forse in anticipo sui tempi: è sembrato, infatti, lontano parente del faro che fu e ha giocato 68 minuti sotto ritmo. Entrambi erano stati provati poco e niente nel precampionato e questo ha avuto un peso, come i 17 giorni di preparazione in più avuti dai friulani prima del campionato. Dal canto suo, il turco è considerato strategico anche nella nuova era in cui ai centrocampisti di turno è espressamente richiesta una precisa attitudine difensiva: tra i colleghi in rosa, Hakan rimane quello con più verticalità e per questo adatto al metodo Chivu. L’Inter sapeva anche questo dall’inizio, non a caso Calhanoglu è rimasto (e rimarrà) là dove sta", analizza La Gazzetta dello Sport.