FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Bisseck ancora distratto. Calhanoglu indietro, ma Chivu lo considera ancora strategico

news

Inter, Bisseck ancora distratto. Calhanoglu indietro, ma Chivu lo considera ancora strategico

Inter, Bisseck ancora distratto. Calhanoglu indietro, ma Chivu lo considera ancora strategico - immagine 1
Due i cambi effettuati da Chivu nella formazione che è scesa in campo contro l'Udinese, rispetto a quella dell'esordio col Torino.
Andrea Della Sala Redattore 

Due i cambi effettuati da Chivu nella formazione che è scesa in campo contro l'Udinese, rispetto a quella dell'esordio col Torino. Dentro Bisseck per Pavard e Calhanoglu per Mkhitaryan e i due nuovi entrati non hanno convinto.

Inter, Bisseck ancora distratto. Calhanoglu indietro, ma Chivu lo considera ancora strategico- immagine 2
Getty Images

"Bisseck è ancora distratto in marcatura, dopo gli harakiri della scorsa stagione, ma è in ritardo anche nel seguire le nuove richieste nella gestione rapida della palla: tutto parte da lì, dal modo in cui i “braccetti” iniziano a rovesciare il fronte. Dopo tre mesi esatti senza gare ufficiali e un’estate piuttosto complessa, Calha si è rimesso al solito posto forse in anticipo sui tempi: è sembrato, infatti, lontano parente del faro che fu e ha giocato 68 minuti sotto ritmo. Entrambi erano stati provati poco e niente nel precampionato e questo ha avuto un peso, come i 17 giorni di preparazione in più avuti dai friulani prima del campionato. Dal canto suo, il turco è considerato strategico anche nella nuova era in cui ai centrocampisti di turno è espressamente richiesta una precisa attitudine difensiva: tra i colleghi in rosa, Hakan rimane quello con più verticalità e per questo adatto al metodo Chivu. L’Inter sapeva anche questo dall’inizio, non a caso Calhanoglu è rimasto (e rimarrà) là dove sta", analizza La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
Inter, il momento non preoccupa. Società e Chivu nella stessa direzione: serve tempo
CorSera – Inter incompiuta: “Servivano mediano e attaccante che dribbla”. E...

© RIPRODUZIONE RISERVATA