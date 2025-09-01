Nuovi rumors in queste ore su Hakan Calhanoglu e un possibile ritorno in Turchia, con il Galatasaray nuovamente interessato al centrocampista dell'Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Nuove voci su Calhanoglu e il Galatasaray, il mercato chiude il 12 in Turchia: ecco cosa risulta
calciomercato
Nuove voci su Calhanoglu e il Galatasaray, il mercato chiude il 12 in Turchia: ecco cosa risulta
Nuovi rumors in queste ore su Hakan Calhanoglu e un possibile ritorno in Turchia al Galatasaray: ecco cosa risulta
Sky Sportha fatto le verifiche del caso e non ha avuto alcun riscontro su un possibile addio di Calha destinazione Gala. Se ne è parlato perché il mercato in Turchia sarà aperto fino al 12 settembre, ma al momento non trova conferme l'indiscrezione arrivata da Turchia stessa e Germania.
”In Turchia parlano di interessi del Galatasaray per Calhanoglu: abbiamo verificato, nulla", le parole di Gianluca Di Marzio a Sky in merito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA