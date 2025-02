Un fulmine a ciel sereno ieri in casa Inter: la frattura di Sommer toglie a Inzaghi il portiere titolare in un momento molto importante della stagione

Un fulmine a ciel sereno ieri in casa Inter: la frattura al dito di Sommer toglie a Inzaghi il portiere titolare in un momento molto importante della stagione: quarti di Coppa Italia, scontro diretto col Napoli e ottavi di Champions. Tocca a Martinez.

"Sulla terapia da seguire si deciderà in giornata: lo staff medico dell’Inter e lo stesso Sommer si guarderanno negli occhi e insieme sceglieranno cosa fare. Davanti ci sono due strade: da una parte la terapia conservativa, che consiste nell’immobilizzare il dito e aspettare che la microfrattura si ricomponga da sola; dall’altra un intervento, molto “soft”, che consentirebbe di sanare immediatamente la rottura. Non serviranno esami supplementari, quelli effettuati ieri mattina alla clinica Humanitas di Rozzano hanno già inquadrato con chiarezza l’entità del problema. Con altrettanta chiarezza, poi, va detto che optare per la prima o la seconda soluzione non farebbe differenza in termini di tempistiche. Perché quel che è certo è che Sommer dovrà fermarsi sicuramente fino allo scontro diretto di inizio marzo con il Napoli, poi la situazione andrà monitorata", sottolinea La Gazzetta dello Sport.