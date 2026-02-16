"Questa mattina Bastoni è atteso ad Appiano per la ripresa degli allenamenti e la preparazione del playoff di Champions che l'Inter disputerà mercoledì sera in Norvegia in casa del Bodø/Glimt. Sulla carta il difensore dovrebbe essere titolare, a maggior ragione avendo giocato solamente un tempo contro la Juventus, ma i dirigenti e Chivu vorranno capire anche il suo stato d'animo dopo l'ondata d'odio ricevuta".