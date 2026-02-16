FC Inter 1908
news

Bodo-Inter, Bastoni sulla carta titolare: ma Chivu e dirigenti gli parleranno per…

Bodo-Inter, Bastoni sulla carta titolare: ma Chivu e dirigenti gli parleranno per… - immagine 1
Sulla carta, Alessandro Bastoni dovrebbe essere titolare contro il Bodo Glimt mercoledì sera in Champions League
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sulla carta, Alessandro Bastoni dovrebbe essere titolare contro il Bodo Glimt mercoledì sera in Champions League. Come riferisce Tuttosport, però, Chivu e i dirigenti dell'Inter gli parleranno per capire il suo stato d'animo dopo quanto accaduto sabato sera contro la Juventus:

Bodo-Inter, Bastoni sulla carta titolare: ma Chivu e dirigenti gli parleranno per…- immagine 2
via Getty Images

"Questa mattina Bastoni è atteso ad Appiano per la ripresa degli allenamenti e la preparazione del playoff di Champions che l'Inter disputerà mercoledì sera in Norvegia in casa del Bodø/Glimt. Sulla carta il difensore dovrebbe essere titolare, a maggior ragione avendo giocato solamente un tempo contro la Juventus, ma i dirigenti e Chivu vorranno capire anche il suo stato d'animo dopo l'ondata d'odio ricevuta".

Bodo-Inter, Bastoni sulla carta titolare: ma Chivu e dirigenti gli parleranno per…- immagine 3
Getty

"La sensazione, comunque, è che Bastoni risponderà presente. Da capire, invece, se il difensore riterrà di dover dire la sua - a voce o sui social - su quanto accaduto".

(Fonte: Tuttosport)

