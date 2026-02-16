Sulla carta, Alessandro Bastoni dovrebbe essere titolare contro il Bodo Glimt mercoledì sera in Champions League. Come riferisce Tuttosport, però, Chivu e i dirigenti dell'Inter gli parleranno per capire il suo stato d'animo dopo quanto accaduto sabato sera contro la Juventus:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Bodo-Inter, Bastoni sulla carta titolare: ma Chivu e dirigenti gli parleranno per…
news
Bodo-Inter, Bastoni sulla carta titolare: ma Chivu e dirigenti gli parleranno per…
Sulla carta, Alessandro Bastoni dovrebbe essere titolare contro il Bodo Glimt mercoledì sera in Champions League
"Questa mattina Bastoni è atteso ad Appiano per la ripresa degli allenamenti e la preparazione del playoff di Champions che l'Inter disputerà mercoledì sera in Norvegia in casa del Bodø/Glimt. Sulla carta il difensore dovrebbe essere titolare, a maggior ragione avendo giocato solamente un tempo contro la Juventus, ma i dirigenti e Chivu vorranno capire anche il suo stato d'animo dopo l'ondata d'odio ricevuta".
"La sensazione, comunque, è che Bastoni risponderà presente. Da capire, invece, se il difensore riterrà di dover dire la sua - a voce o sui social - su quanto accaduto".
(Fonte: Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA