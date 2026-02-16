"Sono due facce di una medaglia che ne ha almeno tre: a Rocchi ha dato molto fastidio l’errore del direttore di gara, e non vede l’ora che l’Ifab - avverrà a fine febbraio - risolva l’incongruenza di non poter impiegare la tecnologia, a meno di infrangere il protocollo, per una situazione così rilevante. Al contempo, Rocchi era molto infastidito dal comportamento di Alessandro Bastoni: «La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma non è l’unico ad aver sbagliato: c’è stata una simulazione chiara, l’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti i modi di fregarci»".