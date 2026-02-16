FC Inter 1908
TS – Inter-Juve, Rocchi infastidito da atteggiamento Bastoni: “Un punto di non ritorno”

Il designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi, è molto infastidito dall'atteggiamento di Alessandro Bastoni durante Inter-Juventus
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Secondo quanto riferisce oggi in edicola Tuttosport, il designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi, è molto infastidito dall'atteggiamento di Alessandro Bastoni durante Inter-Juventus. Si legge:

"Sono due facce di una medaglia che ne ha almeno tre: a Rocchi ha dato molto fastidio l’errore del direttore di gara, e non vede l’ora che l’Ifab - avverrà a fine febbraio - risolva l’incongruenza di non poter impiegare la tecnologia, a meno di infrangere il protocollo, per una situazione così rilevante. Al contempo, Rocchi era molto infastidito dal comportamento di Alessandro Bastoni: «La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma non è l’unico ad aver sbagliato: c’è stata una simulazione chiara, l’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti i modi di fregarci»".

"A farlo arrabbiare, in realtà, è stata soprattutto l’esultanza dell’interista, ritenuta una sorta di punto di non ritorno. Contro le simulazioni, il designatore si è speso più volte nel corso di una stagione che ne è fortemente condizionata, un po’ come avveniva l’anno scorso con alcune uscite fuori dalle righe degli allenatori, o due anni fa con le proteste troppo veementi dei giocatori in campo: stagione che vai, problema che trovi".

(Fonte: Tuttosport)

