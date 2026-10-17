Contro il Bologna possibile turno di riposo iniziale per Dimarco. Da sciogliere anche il ballottaggio in attacco accanto a Pio Esposito
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L’Inter si prepara alla sfida oggi alle 18 allo Stadio Dall’Ara di Bologna con qualche dubbio ancora da sciogliere per Cristian Chivu. Il Corriere dello Sport rivela le possibili scelte dell’allenatore nerazzurro, dopo i forfait degli ultimi giorni.
La difesa
“Oggi al Dall’Ara dovrebbe toccare ancora al terzetto che ha giocato contro il Bruges, con Carlos Augusto candidato a far riposare Dimarco almeno all’inizio”.
Inter, i ballottaggi di Chivu
“Non mancano però i dubbi per Chivu, dalla cabina di regia con il ballottaggio tra Calhanoglu e Zielinski, al partner di Pio in attacco”.
Gioca Luis Henrique
“Sulla destra Luis Henrique potrebbe avere la sua chance dal primo minuto al posto di Diouf”.
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