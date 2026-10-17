Sono due i ruoli in cui Raffaele Palladino ha dubbi sulle scelte in casa Bologna a poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro l’Inter, in programma al Dall’Ara alle 18.

“Il portiere e la difesa, sono questi i grandi dilemmi che fino a ieri sono stati al centro delle riflessioni di Raffaele Palladino. Il resto invece, specie gli esterni (medio-bassi e alti) sembrano quasi annunciati per diversi motivi” scrive il Corriere dello Sport.

Rebus tra i pali

“Il rebus principale è tra i pali, dove Palladino sembra voler dare ancora fiducia a Massimo Pessina. Se la notte non avrà portato consigli differenti, toccherà ancora al classe 2007 la maglia da titolare”.

La difesa

“In difesa si dovrebbe rivedere almeno per 2/3 la retroguardia di Lecce, con Darmian a destra e Casale al centro; l'unico dubbio è a sinistra, dove Theate potrebbe prendere il posto di Heggem. Più indietro Helland e Vitik, Palladino al momento sembra preferire la certezze e l'esperienza che possono garantirgli i senatori del gruppo”.

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Bologna, centrocampo confermato

“Centrocampo invece che si annuncia identico a domenica scorsa, con Zortea e Miranda sugli esterni, e la coppia Pobega-Ferguson in mezzo, con Moro ed El Azzouzi dietro nella griglia di partenza”.

In attacco scelte obbligate

“Davanti scelta abbastanza annunciata sugli esterni, il ticket Bernardeschi-Cambiaghi (Mbangula e Odgaard i ricambi), al centro si parte con Piccoli, ma con Dovbyk e soprattutto Enem pronti a subentrare a partita in corso”.