"Dopo le ferie meritatamente godute e la firma su un quinquennale da 2 milioni a stagione, Ange-Yoan Bonny è pronto a tuffarsi nella nuova avventura all’Inter. Per l’attaccante francese acquistato dal Parma per 24 milioni l’appuntamento con i campi di Appiano sarebbe sabato prossimo, al raduno del 26 luglio che aprirà la nuova stagione dell’Inter, ma Bonny potrebbe optare per un inizio anticipato. Mercoledì, infatti, alla Pinetina si presenteranno Bisseck, Pavard, Zielinski e Calhanoglu, ovvero i quattro giocatori che avevano lasciato gli Usa e il Mondiale per club in anticipo per infortunio (il turco farà alcuni controlli già domani) e non è da escludere che al gruppetto possa aggiungersi anche il francese, fermo da maggio e affamato di Inter", scrive La Gazzetta dello Sport.