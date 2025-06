L'attaccante francese è un nuovo calciatore nerazzurro: accordo raggiunto con il Parma, ufficialità in arrivo

Dopo una lunga ed estenuante trattativa, alla fine la fumata bianca è arrivata: Ange-Yoan Bonny sarà presto un nuovo calciatore dell'Inter . Definita l'operazione con il Parma, con i nerazzurri che si assicurano un elemento giovane e talentuoso per completare il proprio reparto avanzato. Il Corriere dello Sport illustra cifre e dettagli dell'affare: "All'inizio della settimana Bonny sarà un giocatore dell'Inter. In queste ore, infatti, è stato finalmente raggiunto l'accordo con il Parma: decisivo il mini-rilancio nerazzurro, che ha alzato la posta fino a 23 milioni più 3 di bonus.

Alla fine sarà un trasferimento a titolo definitivo: tramontata, dopo gli ultimi contatti, l'ipotesi del prestito con obbligo di riscatto. Definiti anche gli ultimi dettagli con il giocatore francese che firmerà un quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione. Domani o al massimo martedì, Bonny effettuerà le visite mediche, per poi firmare il suo contratto.

Difficile, comunque, pur essendoci i tempi tecnici per l'eventuale quarto di finale di sabato, che Bonny si metta a disposizione di Chivu già per il Mondiale per club".