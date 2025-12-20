"Ciro Immobile all’ultimo rigore: Bologna in finale, Inter a casa. Lunedì sarà Napoli-Bologna, la finale dei due vincitori: Forse la più giusta, sicuramente la meno attesa". Così Il Giornale nel suo focus per analizzare la vittoria ai rigori della squadra di Vincenzo Italiano su quella di Cristian Chivu ieri sera a Riad. Si legge sul quotidiano: "Curiose, per non dire altro, le sostituzioni di Chivu in vista della palpitante finale.
news
Bonny-Heggem, Giornale: “Era uguale, ma conta zero il rigore contro l’Inter a Napoli perché…”
Perché i rigori non sono mai un caso, una lotteria, piuttosto una conseguenza. Sbagliano Bastoni, Barella e Bonny, calciando uno peggio dell’altro. Già solo così, Immobile ha giustificato l’ultimo ingaggio. In vantaggio al primo tiro in porta (Thuram, da Bastoni) per la terza volta nelle ultime 4 partite (l’eccezione è il Liverpool), l’Inter non sa approfittarne più per merito del Bologna che per colpe sue.
Male l'arbitro, salvato due volte dal Var e non su decisioni marginali. Chiffi non vede il rigore di Bisseck, che manca l’intervento di testa e toglie a Castro il pallone con la mano, poi (di nuovo da buona posizione) non s’accorge che è Bonny a cercare il piede di Heggem, e non viceversa. E conta zero che l’Inter a Napoli abbia avuto contro un rigore molto simile a questo. Era un errore ed è stato detto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA