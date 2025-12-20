Perché i rigori non sono mai un caso, una lotteria, piuttosto una conseguenza. Sbagliano Bastoni, Barella e Bonny, calciando uno peggio dell’altro. Già solo così, Immobile ha giustificato l’ultimo ingaggio. In vantaggio al primo tiro in porta (Thuram, da Bastoni) per la terza volta nelle ultime 4 partite (l’eccezione è il Liverpool), l’Inter non sa approfittarne più per merito del Bologna che per colpe sue.

Male l'arbitro, salvato due volte dal Var e non su decisioni marginali. Chiffi non vede il rigore di Bisseck, che manca l’intervento di testa e toglie a Castro il pallone con la mano, poi (di nuovo da buona posizione) non s’accorge che è Bonny a cercare il piede di Heggem, e non viceversa. E conta zero che l’Inter a Napoli abbia avuto contro un rigore molto simile a questo. Era un errore ed è stato detto".