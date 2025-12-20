FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Oriali-Allegri, spunta nuovo retroscena: “Chi c’era, assicura che Lele nel tunnel ha urlato…”

news

Oriali-Allegri, spunta nuovo retroscena: “Chi c’era, assicura che Lele nel tunnel ha urlato…”

Oriali-Allegri, spunta nuovo retroscena: “Chi c’era, assicura che Lele nel tunnel ha urlato…” - immagine 1
Emerge un nuovo retroscena sulla lite furiosa di giovedì sera tra il tecnico del Milan Max Allegri e il club manager del Napoli Lele Oriali
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Emerge un nuovo retroscena sulla lite furiosa di giovedì sera tra il tecnico del Milan Max Allegri e il club manager del Napoli Lele Oriali. Eccolo raccontato dal Corriere della Sera: A fine partita, persa dai rossoneri 2-0, Max infila subito la via degli spogliatoi senza stringere la mano ad Antonio, che invece va a salutare Landucci, fidato vice del tecnico rossonero.

Oriali-Allegri, spunta nuovo retroscena: “Chi c’era, assicura che Lele nel tunnel ha urlato…”- immagine 2
Getty Images

Sembra finita lì. Davanti alle telecamere Allegri taglia corto («cose di campo»), ma Oriali non la pensa così. Chi c’era, assicura che il club manager del Napoli negli spogliatoi continuasse a urlare: «Non finisce così».

Oriali-Allegri, spunta nuovo retroscena: “Chi c’era, assicura che Lele nel tunnel ha urlato…”- immagine 3
Getty Images

Era evidentemente una promessa: ieri mattina ecco il comunicato ufficiale del club, letto dai dirigenti milanisti in aeroporto pochi minuti prima di imbarcarsi sul volo di ritorno per l’Italia. Sarebbe stato Oriali, sentitosi offeso, a chiedere al club di intervenire".

Leggi anche
Inter troppo superficiale, così non si va lontano. Supercoppa? Ci teneva il club e anche Chivu
Moviola GdS – Bisseck, giusto il fallo di mano. Rigore Bonny? “Al monitor si vede...

© RIPRODUZIONE RISERVATA