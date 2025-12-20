Emerge un nuovo retroscena sulla lite furiosa di giovedì sera tra il tecnico del Milan Max Allegri e il club manager del Napoli Lele Oriali. Eccolo raccontato dal Corriere della Sera: A fine partita, persa dai rossoneri 2-0, Max infila subito la via degli spogliatoi senza stringere la mano ad Antonio, che invece va a salutare Landucci, fidato vice del tecnico rossonero.
Sembra finita lì. Davanti alle telecamere Allegri taglia corto («cose di campo»), ma Oriali non la pensa così. Chi c’era, assicura che il club manager del Napoli negli spogliatoi continuasse a urlare: «Non finisce così».
Era evidentemente una promessa: ieri mattina ecco il comunicato ufficiale del club, letto dai dirigenti milanisti in aeroporto pochi minuti prima di imbarcarsi sul volo di ritorno per l’Italia. Sarebbe stato Oriali, sentitosi offeso, a chiedere al club di intervenire".
