FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, stop Bonny: le ultime in vista di Cagliari. Gruppo al completo: le condizioni di Lautaro

news

Inter, stop Bonny: le ultime in vista di Cagliari. Gruppo al completo: le condizioni di Lautaro

Inter, stop Bonny: le ultime in vista di Cagliari. Gruppo al completo: le condizioni di Lautaro - immagine 1
L'attaccante dell'Inter ha lavorato ieri a parte. Capirà in questi giorni se sarà a disposizione per la sfida di sabato sera a Cagliari
Andrea Della Sala Redattore 

Archiviata la vittoria col Sassuolo, l'Inter sta preparando la partita con il Cagliari di sabato sera. Nella giornata di ieri da registrare lo sto per Bonny che ha lavorato a parte ed è in dubbio per la trasferta in Sardegna.

Inter, stop Bonny: le ultime in vista di Cagliari. Gruppo al completo: le condizioni di Lautaro- immagine 2
Getty Images

"Dopo il giorno libero concesso da Cristian Chivu, ieri mattina l’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano. Il tecnico nerazzurro ha lavorato con tutto il gruppo, fatta eccezione per Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese infatti si è allenato a parte per un problema alla caviglia dopo una contusione. La sua situazione sarà valutata giorno per giorno, difficile fare ipotesi in vista della trasferta di sabato a Cagliari. Anche perché, di fatto, tutto dipenderà dalle sensazioni del giocatore. Se non avvertirà più fastidio alla caviglia, Bonny potrà riaggregarsi al gruppo già a partire da oggi; diversamente, continuerà a svolgere lavoro personalizzato", spiega La Gazzetta dello Sport.

Inter Lautaro
Getty Images

"Per il resto, il gruppo nerazzurro è al completo: Lautaro, già in campo nella ripresa nel successo contro il Sassuolo di domenica scorsa a San Siro, ha definitivamente smaltito i problemi alla schiena che lo avevano costretto a rimanere in panchina in Champions con l’Ajax e, inizialmente, anche contro gli emiliani. Oggi alla Pinetina è prevista una seduta mattutina, programma che sarà mantenuto anche domani. Dopo la rifinitura, nel pomeriggio Chivu e i suoi giocatori partiranno per Cagliari, dove giocheranno sabato sera alle ore 20.45, per andare a caccia della terza vittoria stagionale di fila, la seconda in campionato", sottolinea il quotidiano.

Leggi anche
Stadio, decisione rimandata a lunedì? Ecco cosa filtra. “E anche in caso di sì alla...
Inter, Chivu non cambia: rivoluzione rimandata. Il motivo è nel mercato, due le pedine mancanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA