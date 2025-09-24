FC Inter 1908
L'Inter si è allenata oggi in vista della sfida contro il Cagliari e Ange-Yoan Bonny non ha lavorato in gruppo: cosa filtra da Appiano
Alessandro Cosattini Redattore 

L'Inter si è allenata oggi in vista della sfida contro il Cagliari e Ange-Yoan Bonny non ha lavorato in gruppo, come svelato da FCIN1908.it. Emergono ulteriori dettagli sullo stop del centravanti verso il prossimo impegno di campionato dei nerazzurri di Cristian Chivu.

Come appreso da FCIN1908.it, oggi Bonny non si è allenato per un piccolo problemino alla caviglia. Tuttavia domani dovrebbe tornare a lavorare in gruppo e la sua presenza non dovrebbe essere in discussione per la trasferta di Cagliari.

Le sensazioni sono dunque positive: Bonny dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Chivu per la prossima gara di campionato.

