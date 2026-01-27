L'Inter prepara la sfida di domani sera al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund, nell'ottavo e ultimo turno della League Phase di Champions League 2025/2026.
Inter, Lautaro in panchina a Dortmund? Tocca a Bisseck, i due grandi ex…
I nerazzurri sono tornati ad allenarsi ieri mattina, dopo due giorni di riposo post vittoria per 6-2 contro il Pisa di campionato.
La Gazzetta dello Sport rivela che Cristian Chivu ha il dubbio legato alla presenza dal primo minuto di Lautaro Martinez:
"Chivu ha infatti ragionato sull’Inter migliore possibile. Con il solo dubbio legato a Lautaro Martinez, che a Dortmund ha già segnato nel 2019: essendo diffidato, potrebbe cominciare dalla panchina. Ma è solo un’idea che andrà verificata dopo la rifinitura ad Appiano, che precederà il viaggio in charter da Malpensa".
Tocca a Bisseck, in uno stadio per lui speciale, mentre i nerazzurri potranno contare sull'esperienza di due grandi ex:
"Per il resto tutti dentro, compresi i due ex Akanji e Mkhitaryan che potranno utilizzare la loro esperienza in Westfalia per resistere all’impatto quasi intimidatorio del pubblico di casa. In difesa giocherà un tedesco, Yann Bisseck, che proprio allo stadio di Dortmund e proprio contro l’Italia ha debuttato con la Germania: attraverso l’Inter conta di riprendersela in tempo per il Mondiale".
