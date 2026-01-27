Inter, Lautaro in panchina a Dortmund? Tocca a Bisseck, i due grandi ex…

"Chivu ha infatti ragionato sull’Inter migliore possibile. Con il solo dubbio legato a Lautaro Martinez, che a Dortmund ha già segnato nel 2019: essendo diffidato, potrebbe cominciare dalla panchina. Ma è solo un’idea che andrà verificata dopo la rifinitura ad Appiano, che precederà il viaggio in charter da Malpensa".