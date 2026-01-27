FC Inter 1908
Inter
Il centrocampista turco continua a lavorare a parte per recuperare dalla lesione al polpaccio rimediata nel finale della sfida contro il Napoli
Alessandro De Felice
Hakan Calhanoglu mette nel mirino la Juventus. Il centrocampista turco continua a lavorare a parte per recuperare dalla lesione al polpaccio rimediata nel finale della sfida contro il Napoli.

Calhanoglu non partirà per Dortmund e nemmeno per Cremona, oltre a saltare il quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino.

Il rientro tra i convocati potrebbe avvenire in occasione della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo dell’8 febbraio, ad un mese dallo stop.

Il piano dell’Inter è chiaro, come evidenzia La Gazzetta dello Sport:

“Lì, se tutto procede, giocherebbe una manciata di minuti utile a riprendere contatto con la partita e a scaldarsi in vista della grande sfida di San Siro in programma nel successivo weekend”.

Chivu non vuole affrettare il rientro del turco, che ha sofferto due infortuni muscolare nel giro di un mese.

Niente ricaduta, visto che sono due infortuni in zone diverse, ma non è da escludere che la voglia di rientrare abbia portato a forzare e dunque ad un nuovo stop.

“Adesso che l’Inter si lancia nel lungo sprint verso lo scudetto, non è proprio il caso di rischiare” conclude la Rosea.

