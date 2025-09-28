L’arbitro Piccinini supera la prova Cagliari-Inter. Il direttore di gara, alla sua seconda presenza stagionale in Serie A, gestisce senza particolarei problemi la sfida, con 27 falli e due cartellini.
Cagliari-Inter, moviola CdS: Piccinini promosso, il rigore su Thuram…
L'analisi degli episodi arbitrali più discussi all'indomani di Cagliari-Inter e del successo per 2-0 dei nerazzurri
Come riferisce Il Corriere dello Sport, l’episodio più discusso riguarda l’ingresso in area Marcus Thuram:
“Entra in area del Cagliai già leggermente sbilanciato, arriva il contatto con Luperto che gli è davanti: l’impressione, al di là dell’entità dello scontro (minimo) è che l’attaccante nerazzurro sia già in caduta e che non ci siamo azioni fallose, Piccinini è proprio davanti ai due, ha visuale libera, fa proseguire. Corretto”.
Regolare il gol di Lautaro, senza fallo su Obert; nessun dubbio sul 2-0 firmato da Pio Esposito, con Dimarco tenuto in gioco da tre avversari.
Positiva anche la prova del VAR Doveri (6): “Serata tranquilla”.
