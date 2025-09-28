All’indomani del successo dell’Inter all’Unipol Domus di Cagliari col risultato di 2-0 arrivano le pagelle della Gazzetta dello Sport, che analizza la prova della squadra di Cristian Chivu (6,5). Il tecnico rumeno passa la prova, azzeccando i cambi: la sua squadra conquista la terza vittoria di fila e non subisce gol.
Il migliore è Lautaro Martinez (7), che segna di testa il suo dodicesimo gol contro il Cagliari e diventa il quinto realizzatore di sempre dell’Inter in Serie A. Stesso voto per Dimarco (7), protagonista nel secondo tempo con cross precisi, la chiusura su Borrelli e l’assist per Pio Esposito (7), anche lui tra i più positivi, oltre al primo gol in Serie A. Barella (7) si accende davanti al pubblico sardo, a casa sua.
Delude Luis Henrique (5), poco incisivo e timido in entrambe le fasi e sostituito presto. È l’unico voto negativo della serata nerazzurra in terra sarda.
