FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Lautaro supera Mazzola e risponde alle critiche: nel mirino Altobelli e Nyers

news

Inter, Lautaro supera Mazzola e risponde alle critiche: nel mirino Altobelli e Nyers

Inter, Lautaro supera Mazzola e risponde alle critiche: nel mirino Altobelli e Nyers - immagine 1
Il Toro diventa il quinto marcatore della storia dell’Inter nel campionato di Serie A a quota 117 gol: davanti...
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Lautaro Martinez fa la storia dell’Inter. All’inizio della sua ottava stagione in nerazzurro, l’attacante argentino segna la rete numero 117 in Serie A e supera una leggenda del calibro di Sandro Mazzola, a quoa 116.

Il Toro diventa così il quinto miglior marcatore di sempre in campionato dei nerazzurri, segnando al Cagliari il gol numero 12 in 12 sfide, a cui si aggiunge un assist. Un vero e proprio incubo per i rossoblù sardi.

Inter, Lautaro supera Mazzola e risponde alle critiche: nel mirino Altobelli e Nyers- immagine 2
Getty Images

La Gazzetta dello Sport ricorda che i recenti problemi alla schiera lo avevano costretto a saltare il debutto in questa edizione della Champions League e la gara con il Sassuolo, Lautaro torna a segnare dopo il gol col Torino al debutto ufficiale in stagione.

Al termine della gara ha risposto alle critiche arrivate nelle ultime settimane:

"Ho avuto dei problemini, ma ora sto bene – ha detto -. È un caso che segni sempre al Cagliari, piuttosto la cosa importantissima è rimanere attaccati perché dobbiamo recuperare punti: sono tutti pronti ad attaccare l’Inter, ma abbiamo un gruppo forte e sano che lotta per tutto".

Inter, Lautaro supera Mazzola e risponde alle critiche: nel mirino Altobelli e Nyers- immagine 3
Getty Images

Ora nel mirino del Toro, che ha un contratto fino al 2029, c’è la vetta occupata da Meazza a 197. Ma prima ci sono Altobelli a 128 gol, Nyers a 133 e Benito Lorenzi detto Veleno a 138. Obiettivi alla portata per un attaccante del calibro del Toro Lautaro Martinez.

Leggi anche
Primo gol in Serie A per Pio Esposito: “Che emozione!”. Quel Cagliari-Inter con...
SportWeek – Chivu da ‘romeno de Roma’ a ‘dittatore democratico’

© RIPRODUZIONE RISERVATA