Eppure, è all’ostrica che si torna sempre: Castellammare di Stabia, l’origine di questo inno alla fratellanza universale, lì dove gli Esposito sono nati e tornano sempre a respirare. Il napoletano, lingua che di solito al nord masticano solo in privato, nella vecchia casa diventa un canto. Domani pure la gente del rione Cicerone vedrà in tv la prima sfida fratricida nel campionato dei grandi: il bambino Pio che fa sognare ogni interista in casa di Sebastiano, cagliaritano d’adozione".

A far spazio all'esordio in nerazzurro per il giovane Pio fu proprio il fratello negli Stati Uniti: "A Seattle, contro i giapponesi dell’Urawa al Mondiale, è stato proprio il tecnico romeno a regalare a Pio l’esordio assoluto con la maglia dei grandi. E siccome il destino si diverte spesso, è entrato in campo al posto del fratello maggiore che era partito titolare. Proprio quel giorno di festa è nata la solenne promessa: presto o tardi, la stessa scena la rivivranno in Nazionale, a patto di lavorare duro entrambi anche se su fronti opposti".