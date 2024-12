"Nel primo tempo il contatto Luperto-Lautaro è fortuito e nasce fuori area, niente rigore per l’Inter. Minuto 64: Sommer in uscita anticipa Piccoli e poi lo tocca. Intervento consono, non c’è penalty. Regolare il gol di Lautaro: Makoumbou, defilato, tiene in gioco tutti. Al 77’: braccio di Wieteska ben sopra la linea della spalla e scomposto: il rigore per l’Inter è ineccepibile".