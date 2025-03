Grazie a un grande spirito di squadra, l'Inter ha rimontato 2 gol al Monza e ha portato a casa tre punti d'oro, soprattutto per come si era messa la gara. È stato il gol di Arnautovic a suonare la carica, poi ci hanno pensato Calhanoglu e Lautaro (il Toro ha causato l'autorete di Kyriakopoulos) a completare una clamorosa rimonta.

"Per gli almanacchi sarà autorete di Kyriakopoulos, nella testa e nei cuori del Meazza questi tre punti portano, però, la firma del loro capitano indomito. Martinez è l’interista che più di tutti, assieme a Calha, non si è arreso al destino. Se il turco ha rimesso la barca sulla giusta rotta, il Toro può intestarsi tre quarti di questo gol d’oro massiccio. In generale, l’argentino ha cercato di caricare la truppa quando c’era il rischio reale di perdere la testa (in tutti i sensi). Il capitano potrà entrare nel tabellino o meno, ma esce sempre dal campo avendo spremuto ogni goccia di energia. Ieri, alla fine, zoppicava pure, ma Inzaghi ha spento subito la paura: niente allarmismi, era solo affaticato", sottolinea la Gazzetta dello Sport.