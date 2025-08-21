"Un po’ più avanti, come qualche anno fa? Rischioso, considerando il rendimento da play basso, ma Hakan Calhanoglu resta il giocatore che può accendere la luce e far girare tutti gli altri". La Gazzetta dello Sport apre alla riflessione sugli uomini chiave del prossimo campionato e in casa Inter sceglie proprio il turco.
GdS – Serie A e uomini chiave. L’Inter non fa la rivoluzione: c’è sempre Calhanoglu
Focus della rosea sugli uomini che possono essere più rilevanti nel prossimo campionato. Se il turco tornasse ai livelli della stagione dello scudetto cambiarebbe moltissimo
Il calciatore, che dopo un finale di stagione deludente, lo scontro a distanza con Lautaro, le voci che lo hanno dato vicino all'addio, resta un punto di riferimento per la rosa nerazzurra e per Chivu.
"Non c’è nemmeno un sostituto valido nella rosa, molto dipende da lui. L’Inter non ha fatto la rivoluzione, quindi le chiavi in mano ce l’ha sempre il turco. Se torna sui livelli di due anni fa, cambiano tante cose", si legge a proposito del giocatore.
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
