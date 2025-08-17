Come analizza La Gazzetta dello Sport, "Il problema dell’allenatore è trovare qualcuno a cui dare le chiavi della macchina in vista del 25: la prova generale è stata l’occasione di provare una squadra per il debutto privata di Calha, squalificato. Il suo posto per un tempo è stato occupato dal rampante Sucic, utile soprattutto in fase difensiva: il croato è un coltellino da usare su diverse superfici, mostra margini di crescita e lampi di personalità diffusa, ma per fare pienamente il regista deve forse lavorare ancora. A inizio secondo tempo Chivu ha, poi, rimesso in mezzo un Barella frizzantino, per poi azzardare anche Zielinski: il polacco, tornato finalmente assieme a Bisseck, è sembrato il meno in palla in un ruolo così strategico. Col Toro, però, mancherà anche Pio, che si trascina dalla B una squalifica: questa assenza potrebbe perfino essere più grave di quella di Hakan, ed è il segno dei tempi".