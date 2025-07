Calhanoglu, Chivu stravolge tutto? Ecco il nuovo ruolo pensato per il turco

L’Inter 2025-26 sterzerà verso un nuovo modo di attaccare, con un creativo come Calha dietro ai due attaccanti oppure con una coppia di trequartisti alle spalle di Lautaro, e anche in questo caso il turco ha esperienza e mezzi per indossare l’abito. O meglio, rimetterlo: nelle vite precedenti, Calhanoglu ha fatto il “10” già ai tempi del Milan e ancora prima al Leverkusen, e il suo modo di interpretare il ruolo è funzionale agli equilibri che Chivu ricercherà per non perdere sostanza in mediana ed evitare di sfiancare i due interni. Calha può essere l’uomo giusto: inventa, assalta, segna, ma sa anche ripiegare e sacrificarsi per la squadra. Un professore di duttilità".