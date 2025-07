Sky – Calhanoglu, caso chiuso. Lookman, l’Inter non si schioda: cosa filtra

Primo giorno di lavoro alla Pinetina per il turco che è stato al centro di diverse voci di mercato. Per il giocatore dell'Atalanta c'è attesa

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 luglio - 19:38

Caso chiuso ufficialmente. In tre giorni sono arrivate le parole di Marotta, le parole dell'agente di Calhanoglue quelle del diretto interessato che spazza via ogni dubbio sul suo possibile addio all'Inter. Si chiude anche un tormentone nato nel post eliminazione del Mondiale dopo il botta e risposta con Lautaro e che si era fatto ancora più forti con le voci proveniente dalla Turchia sull'interesse prima del Galatasaray, poi del Fenerbahce, per il centrocampista.

C'erano insieme a lui l'ultimo acquisto Bonny, che ha lavorato in palestra, e anche Bisseck, Pavard e Zielinski che dopo i controlli col dottor Volpi, hanno fatto lavoro sul campo. Significa che tra guarigioni e iter da completare sono tutti in dirittura d'arrivo e potranno presto aggregarsi al gruppo che tornerà al lavoro alla Pinetina a partire da sabato. Da lunedì, quando parleranno in conferenza stampa Chivu e Marotta per dare inizio alla nuova stagione, la squadra tornerà a dormire ad Appiano Gentile. Frattesi oggi non c'era perché ha cominciato già ieri la riabilitazione dopo l'operazione all'inguine e si aggregherà alla squadra prima possibile.

Questione Lookman — La telenovela sul giocatore dell'Atalanta invece non si è conclusa e non si concluderà a breve. L'Inter resta ferma sull'offerta da 40 mln, il giocatore ha un accordo con l'Inter per 4 mln a stagione invece il club bergamasco chiede per la cessione del suo giocatore 50 mln. Al momento da quello che filtra, concludono da Skysport, tutti sono fermi sulle loro posizioni e la trattativa è in standby.

(Fonte: SS24)