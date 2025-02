Per fortuna di Inzaghi, Conte e di chi domani pomeriggio guarderà la sfida tra giganti del Maradona, Calha e Lobotka saranno al loro posto. Non era scontato, non per l’interista che in questo inizio di 2025 sembrava portarsi a spasso la nuvola di Fantozzi: un infortunio dopo l’altro a gennaio e una rincorsa alla forma fisica che sembrava non finire mai. Calha ha giocato, ha sbagliato, ha smarrito le idee dei tempi belli e Inzaghi ha cambiato strategia: meno minuti in campo, più a riposo. La cura ha funzionato, perché il turco si affaccia al Maradona più fresco e soprattutto con un carico di fiducia grande così.