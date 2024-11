Per ora, Hakan Calhanoglu resta in nazionale: anche Sky conferma quanto anticipato da FCIN1908.it sul regista dell'Inter

Per ora, Hakan Calhanoglu resta in nazionale. Anche Sky conferma quanto anticipato da FCIN1908.it sul regista dell'Inter .

Come riportato da Sky Sport, in seguito agli ultimi aggiornamenti tra Turchia e Italia, Calhanoglu dovrebbe rimanere con la sua nazionale, (non dovrebbe giocare la prossima sfida col Montenegro) e rientrare dopo la partita. Situazione in aggiornamento.