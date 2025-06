Il club turco spinge per il centrocampista dell'Inter, ma la dirigenza nerazzurra non vuole concedere sconti

L'interesse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu, almeno per il momento, non ha portato a offerte concrete. Il club turco è fermamente intenzionato a vestire di giallorosso il centrocampista dell'Inter, ma la dirigenza nerazzurra ha già fatto sapere di non voler concedere sconti.