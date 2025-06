Le prossime mosse di mercato dei nerazzurri ruotano intorno al futuro del centrocampista turco: lo scenario

Fabio Alampi Redattore 26 giugno - 10:00

Tutto ruota intorno al futuro di Hakan Calhanoglu. Le prossime mosse di mercato dell'Inter dipenderanno per forza di cose dall'eventuale cessione del centrocampista turco, tentato dalle offerte milionarie del Galatasaray e dall'ipotesi di andare a giocare in patria. La dirigenza nerazzurra per il momento non ha aperto a questo scenario, ma non intende farsi trovare impreparata e per questo motivo sta già valutando diversi profili. Secondo Tuttosport, c'è un nome tutto nuovo nella lista degli scout interisti: è quello di Lucas Da Cunha, colonna del Como.

La strategia dell'Inter — "Qualora dovesse consumarsi il divorzio con Hakan Calhanoglu, il turco verrebbe sostituito con un centrocampista di primissimo livello. Niente più scommesse nell'albero del motore: lì serve un giocatore - possibilmente proveniente dal nostro campionato - che riesca a mantenere alto il livello di un reparto che è stata eccellenza dell'Inter inzaghiana. Anche per questo motivo l'Inter non si metterà al tavolo con il Galatasaray se non ci sarà un'offerta tra i 25 e i 30 milioni: un conto è risparmiare i soldi dello stipendio di Calhanoglu (comunque molto importante per le casse societarie), un altro è dover finanziare l'acquisto del suo sostituto. Perché gli arrivi di Petar Sucic e Luis Henrique hanno già prosciugato buona parte del budget e perché, come sottolineato, l'obiettivo dell'Inter è regalarsi un giocatore importante".

Il nome nuovo "La new entry è rappresentata da Lucas Da Cunha, centrocampista del Como che sarebbe stato il primo giocatore richiesto da Cesc Fabregas in caso di suo sbarco alla Pinetina. Da Cunha, dopo aver iniziato la stagione al Como come esterno nel 4-3-3, l'ha chiusa da interno nel 4-2-3-1 al fianco di Perrone. La sua parabola un po' ricorda quella di Calhanoglu e forse anche per questo piace tanto all'Inter che l'ha promosso a pieni voti nei report consegnati dagli osservatori ad Ausilio e Baccin. Il Como - che non ha certo problemi di soldi - vendendolo realizzerebbe una maxiplusvalenza però, come detto, Da Cunha è un pupillo di Fabregas e questo rende più difficile un approccio (pure la Juve, con Giuntoli, aveva fatto un sondaggio)".