Il club turco non ha ancora presentato un'offerta ufficiale: nerazzurri disposti ad ascoltare, ma non a fare sconti

Fabio Alampi Redattore 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 08:46)

Ancora nessuna novità sul futuro di Calhanoglu: il centrocampista turco, come noto, è da tempo nel mirino del Galatasaray, e l'idea di andare a giocare in patria lo stuzzica parecchio. D'altro canto, però, i giallorossi non hanno presentato nessuna offerta ufficiale all'Inter, che rimane in attesa. Una situazione di stallo, come racconta il Corriere dello Sport:

"Continuano a rincorrersi le voci e le indiscrezioni, ma sul piatto il Galatasaray non ha messo ancora nulla per l'Inter. I nerazzurri attendono qualche contatto e la relativa offerta per Hakan Calhanoglu, nonostante ormai da alcune settimane dalla Turchia arrivino segnali inconfutabili. I nerazzurri sono disposti ad ascoltare la controparte, ma tutto ruota attorno alla richiesta economica che si attesta attorno ai 30-35 milioni senza la voglia di fare particolari sconti. Questo aspetto però frena il club turco, che solitamente offre più per gli stipendi dei giocatori e meno per pagare il prezzo del cartellino".

"La situazione dunque è a un bivio, con l'Inter che aspetta alla finestra e i rumors che si rincorrono in Turchia, dove anche ieri si è parlato della volontà di Calhanoglu di trasferirsi a Istanbul per tornare in patria assieme alla moglie. Alle intenzioni, però, per adesso non seguono azioni concrete che darebbero un'accelerata sia per il futuro di Calhanoglu sia per la necessità dell'Inter di riorganizzare il proprio centrocampo.

In attesa di qualche movimento ufficiale, anche lo stesso regista vuole capire quale piega prenderà la telenovela e continua a non chiudere alcuna porta, come del resto dimostrato con il post social dopo il duro sfogo di capitan Lautaro a Charlotte".