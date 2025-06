La dirigenza nerazzurra non ha gradito le mosse dell'agente del centrocampista turco e, al momento, non è disposta al dialogo

Fabio Alampi Redattore 16 giugno 2025 (modifica il 16 giugno 2025 | 08:05)

Il futuro di Hakan Calhanoglu è diventato il tema caldo in casa Inter. Le voci sull'interesse del Galatasaray si moltiplicano, e il giocatore non sembra insensibile all'ipotesi di andare a giocare in patria. Uno scenario molto simile a un anno fa, quando fu il Bayern Monaco a farsi avanti per il centrocampista nerazzurro. E la dirigenza interista non sta prendendo affatto bene questa situazione, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"È come l'anno scorso. E come l'anno prima. Ci risiamo: il futuro di Calhanoglu è nuovamente in discussione. Dodici mesi fa, in pieno Europeo, Hakan era stato avvicinato dal Bayern. Un colloquio serio, mica una voce, al punto che dallo spogliatoio della Turchia in quei giorni qualcuno si fece sfuggire la cosa che divenne di dominio pubblico. Il Bayern di allora è il Galatasaray di oggi. Con lo stesso attore protagonista: non il giocatore, ma il suo agente, Gordon Stipic, molto attivo in questi giorni. Dopo le voci legate all'Arabia, ora Stipic è in contatto diretto con il club turco, presente fisicamente a Istanbul – nonostante i tentativi di smentita – per ascoltare l'offerta della squadra allenata dall'ex interista Okan Buruk. E l'Inter? Ferma, per adesso. E assai infastidita dalla vicenda".

Manovre turche "Il Galatasaray si sta muovendo in maniera importante sul mercato e ha messo in cima alle preferenze per il ruolo di centrocampista il nome di Calhanoglu. Questo lo sa anche l'Inter. Ma oltre il club nerazzurro non può andare. In Turchia raccontano di offerte di ingaggio a due cifre per Hakan – stipendio da 10 milioni a stagione – ma intorno a questi numeri non ci sono conferme. Quel che è certo è che i dirigenti del club nerazzurro hanno chiesto notizie allo stesso giocatore, che però non ha in alcun modo manifestato la volontà di andar via. Non ci sono segnali in tal senso, almeno fino a questo momento. Il sospetto, come spesso avviene in questi casi, è che sia in atto il solito balletto, per cui Stipic si muove preventivamente senza far esporre Calhanoglu".

Inter irritata — "Ora va capito quanto il Galatasaray vorrà insistere. Vuole capirlo anche l'Inter, che non è ben disposta al dialogo. C'è una cifra fissata che va raggiunta, per rompere il muro nerazzurro: 40milioni di euro, la stessa che un anno fa il presidente Marotta e il direttore sportivo Ausilio fecero arrivare anche al Bayern. Se il club turco tocca in qualche modo quella valutazione, oggettivamente alta per un giocatore che è già oltre i 31 anni, allora l'affare con ogni probabilità si farà. Siamo ai limiti della proposta indecente, insomma. L'Inter non ha gradito un modus operandi in qualche modo ripetitivo, certamente poco chiaro. E quindi oggi giustamente è in una posizione molto rigida. Anche perché non sarebbe neppure facile andare sul mercato e a quel punto trovare due interpreti dello stesso ruolo, considerato che anche l'altro regista Asllani è in uscita".