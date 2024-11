"Il tutto, ovviamente, con un chiaro intento: avere una squadra competitiva e fresca in Champions e arrivare con l'Inter dei titolarissimi domenica a Firenze. Anche per questo motivo Calhanoglu potrebbe inizialmente non essere rischiato, con Asllani o Zielinski - come accaduto con l'Arsenal - in cabina di regia", scrive Tuttosport.